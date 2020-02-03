Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi - Son Dakika Spor

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi.

Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde düzenlenen organizasyona 20 ilden katılan 250 sporcu, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ardından düzenlenen törende, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile diğer protokol üyeleri, 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Vali Çağatay, Rahva bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğunu ancak Bitlis'in sıcak ve keyifli günlerinden birini yaşadığını belirtti.

"Sporcu ve antrenörlerden oluşan yaklaşık 350 kişiyi iki gün boyunca ilimizde ağırladık." diyen Çağatay, "Önümüzdeki yıllarda da bu güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Ali Oto da yarışmanın ikinci etabını Erzurum'da, Türkiye Şampiyonası'nı ise Bolu'da yapacaklarını kaydetti.

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:49:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]