Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu B Grubu 1. etap yarışları Bolu'da başladı.
Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, 10 ilden 182 sporcu katılıyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre olduğu merkezde, sporcular derece elde etmeye çalışıyor.
Kayaklı Koşu B Grubu 1. etap yarışları, yarın yapılacak mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
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