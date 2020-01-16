Son Dakika › Spor › Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı - Son Dakika Spor
Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı
5 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı. 14 kategoride 23 ilden 446 sporcunun katıldığı organizasyon 2 gün sürdü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya verdi.
Son Dakika Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz Deportivo forması giyen Emre Çolak, İspanya'da gündem oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 80-74 yenildi Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi