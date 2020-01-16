Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı - Son Dakika Spor

Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı

5 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı.

Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı. 14 kategoride 23 ilden 446 sporcunun katıldığı organizasyon 2 gün sürdü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara  ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya verdi.


Türkiye Kayak Federasyonu, Kandilli, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz
Deportivo forması giyen Emre Çolak, İspanya'da gündem oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 80-74 yenildi Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2020 00:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]