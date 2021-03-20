Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı - Son Dakika

Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı

20.03.2021 16:07

Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da gerçekleştirildi.

Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da gerçekleştirildi.

Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya'dan 63 sporcu katıldı.

Etkinliğin birinci ve ikinci günlerinde gerçekleşen klasik ve serbest stil yarışlarında erkekler 10 kilometre, kadınlar ise 5 kilometre koştu. Organizasyonun son gününde ise 1,6 kilometrelik sprint stil yarışları gerçekleşti.

Erkeklerde Romanyalı sporcu Paul Constantin Pepene, kadınlarda ise Estonyalı sporcu Kaidy Kaasiku tüm yarışlarda birinciliği elde etti.

Yarışların sonunda FIS Kupası'nda dereceye giren sporcular, madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Murat Kocakaya: "Türkiye'nin tesisleşme açısından büyük bir hamle yaptı"

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gerede'de çok güzel bir tesis ile güzel pistler olduğunu belirterek, "Kayaklı koşuda ve özelikle Bolu'daki Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ile diğer yerlerdeki çalışmalarımızda uzun vadede başarılar elde etmek istiyoruz. Gençlerde iyi sonuçlar aldık. Bunu büyüklere taşımayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kocakaya, son yıllarda Türkiye'nin tesisleşme açısından büyük bir hamle yaptığına değinerek, "Bunun elde edilen başarılarda muhakkak büyük katkısı var. Türkiye yaz sporlarındaki başarısına inşallah kış sezonu sporlarında da elde edecektir." dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise Balkan Kupası'nın 9 ülkeden 60'dan fazla sporcunun katılımıyla yapıldığını vurgulayarak, "Pandemi olmasaydı geçen yıllardaki gibi 15-16 ülke bekliyorduk. Bu bizim olimpiyatlara hazırlanma puan yarışımız aslında. Sporcularımızın ilk 2 günkü derece yoklama performansları çok iyi. Çalışmaların verimlerini alıyoruz. Daha da alacağız. Kayaklı koşuda önümüzdeki 10 yıl içinde çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı
Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı
Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı
Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı

Türkiye, Romanya, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları yapıldı - Son Dakika Spor


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