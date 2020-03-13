Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU - Son Dakika

Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU

Türkiye Kayak Federasyonu, Arkut Dağı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
22:07 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Türkiye her şey ile hazır durumda"
22:05 AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi
22:05 Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 30 oldu
22:04 Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmaları yapıldı - BOLU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]