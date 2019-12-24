Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum'da başlıyor - Son Dakika

Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum'da başlıyor

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı Erzurum'da başlıyor.

Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum'da başlıyor, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı Erzurum'da başlıyor. 24-26 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde organize edilecek yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya'dan olmak üzere toplam 45 sporcu katılıyor.


Müsabakaların ilk gününde erkekler ve bayanlarda 1.6 sprint serbest teknik yarışı, ikinci gününde ise erkekler de 10 km, kadınlarda da 5 km klasik teknik yarışları gerçekleşecek.


Organizasyonun Teknik Delegesi olan Necati Kaplan, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileyerek, "Her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Yarınki yarışmalar son derece keyifli geçeceğe benziyor. Katılımcı ülkelere ve Milli takım sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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