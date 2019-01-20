Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı Kafilesi Finlandiya'ya Gitti

Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı Kafilesi Finlandiya'ya Gitti

29 dakika önce

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Finlandiya'ya gitti.

Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı Kafilesi Finlandiya'ya Gitti, System.String[]
Kayaklı Koşu Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Finlandiya'ya gitti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentindi düzenlenecek şampiyonada 3 erkek ve 2 kadın sporcuyla mücadele edecek Türk Milli Takımı, Amed Oglago, Hamit Tarık Aydın, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun'dan oluştu.

Kafile başkanı Süleyman Yıldırım, dünyanın en iyi sporcularının katıldığı şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, "Beş sporcu ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu şampiyonaya katılım çok fazla ve biz ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Türkiye, Finlandiya, Spor
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