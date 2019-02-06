Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları

Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları

11 dakika önce

Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları, Bolu'da devam ediyor.

Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları, Bolu'da devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda, federasyonun belirlediği 10 ile 21 yaş altı kategorileri arasındaki 12 farklı yaş grubundan 260 sporcu mücadele ediyor.

Yarışların bugünkü ayağında, serbest teknikte yarışan sporcular kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini belirterek, "Yarışlarımızı ilk gün klasik teknikte yaptık. Bugün ise serbest teknikte yapıyoruz. Bu 1. etap yarışları, bundan sonra da 2. etap yarışları olacak. O yarışlar da mart ayında yapılacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Spor
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