Kayaklı Koşu Milli Takımı, FIS Gerede Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Milli Takımı, FIS Gerede Kupası'nda yarışacak - Son Dakika Spor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, FIS Gerede Kupası'nda yarışacak

6 saat önce

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası'nda mücadele verecek.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, FIS Gerede Kupası'nda yarışacak, System.String[]

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası'nda mücadele verecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 21-23 Şubat tarihlerinde Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Lüksemburg'dan kayakçıların katılacağı yarışlarda Türkiye'yi 19 sporcu temsil edecek.

Açıklamada, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun, "Gerede, kayaklı koşu merkezlerimizden en önemlisi. Geçtiğimiz sezon güzel yarışmalar yaptık. Bu yıl önemli bir organizasyona daha imza atıyoruz. Kayaklı koşu branşında iyi bir yere geleceğimize inanıyoruz. FIS müsabakalarında yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Gerede, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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