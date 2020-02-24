Kayaklı Koşu Milli Takımı'ndan 5 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Milli Takımı'ndan 5 madalya - Son Dakika Spor

Kayaklı Koşu Milli Takımı'ndan 5 madalya

6 saat önce

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası'nda 5 madalya elde etti.

Kayaklı Koşu Milli Takımı'ndan 5 madalya, System.String[]

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası'nda 5 madalya elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalara Türkiye, Sırbistan, Romanya, Lüksemburg ve Bosna Hersek'ten 33 sporcu katıldı.

Kadınlar 5 kilometre klasik ve serbest stilde Seher Kaçmaz 2 altın, Fatma Yavuz klasik stilde gümüş, erkekler 10 kilometre klasik stilde Hamit Tarık Aydın gümüş, Abdullah Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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