Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, kamp için Finlandiya'ya gitti

Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, sezonun ilk yurt dışı kampı için Finlandiya'ya gitti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vuokatti'deki kamp için İstanbul'dan Finlandiya'ya giden milli takım kafilesinde sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Hamit Tarık Aydın, Amed Oglago, Abdullah Yılmaz, Ayşenur Duman ve Seher Kaçmaz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, uzun süreli bir kamp yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yurt içindeki hazırlıklardan sonra kar üstü çalışma için en az 1 ay sürecek Finlandiya kampını planladıklarını belirten Çetinkaya, "Sezon yarışlarına hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize dönmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.