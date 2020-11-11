Kayaklı Koşu Olimpik Takımı performans testinden geçti

Finlandiya/Vuokatti'de hazırlık kampını sürdüren Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Olimpik Takımı performans testine girdi. Önümüzdeki günlerde ikinci performans testinden geçecek sporcularımızın mevcut performanslarının raporlanacağı testlerden sonra antrenman yüklenme programı belirlenecek.

Sporcularımıza performans testi Vuokatti Olimpik Antrenman Merkezi bünyesindeki akademisyenler tarafından yapılıyor. Son derece verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, "Fin olimpiyat ve dünya şampiyonlarının da sıkla kullandığı performans test ve ölçüm merkezini bizim sporcularımızın da kullanması çok önemli. Aynı sistemde sporcularımızın yetişecek olmasından ötürü mutlu ve ümitliyiz. Bizlere bu imkanı veren Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.