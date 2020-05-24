Kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını evlerinin bahçesine sığdırıyor - Son Dakika

Kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını evlerinin bahçesine sığdırıyor

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adlarından söz ettiren Ağrılı kayaklı koşu takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinin bahçelerinde imkanları el verdiğince antrenmanlarını sürdürerek yarışmalara hazırlanıyor.

Kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını evlerinin bahçesine sığdırıyor, System.String[]

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adlarından söz ettiren Ağrılı kayaklı koşu takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinin bahçelerinde imkanları el verdiğince antrenmanlarını sürdürerek yarışmalara hazırlanıyor.

Kışın sıfırın altında 35 derecede dağlarda, yazın da kavurucu sıcaklarda asfalt üzerinde antrenman yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı sporcuları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle formda kalmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması engeline de takılan, aralarında millilerin de bulunduğu genç sporcular, daha önce toplu halde yaptıkları antrenmanları, salgın nedeniyle şimdilerde evlerinin bahçelerinde bireysel olarak yapıyor.

Spordan ve hedeflerinden geri kalmak istemeyen kayaklı koşu takımı sporcuları, sporu bahçelerine sığdırarak antrenörlerinin belirlediği günlük programı imkanlar ölçüsünde uygulamaya çalışıyor.

Evlerinin bahçelerinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra şişelere doldurdukları sularla ağırlık oluşturan sporcular, kapılara sabitledikleri trenajorü çekerek güç depolamaya çalışıyor.

"Evde kendi imkanlarımızla her türlü kondisyonumuzu yakalıyoruz"

Milli sporcu 20 yaşındaki Fatma Köçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında kayaklı koşu sporuna başladığını ve bir yıl sonra milli takıma seçildiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve antrenmanlarına evlerinde devam ettiklerini belirten Köçer, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi kazandıktan sonra spora daha tutkuyla bağlandım ve bununla beraber başarılarım artmaya başladı. İmkanlarımın daha fazla olduğunun farkına vardım. 2020 yılında gittiğim her yarışmada ilk 3'e girdim. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdim. Kovid salgını bize engel değil. Sokağa çıkma yasağımız olabilir ama evde kendi imkanlarımızla her türlü kondisyonumuzu yakalıyoruz. Kışa en güzel şekilde hazırlanıyoruz ve sonuçların çok güzel olacağını düşünüyorum. Üniversiteyi bitirip güzel bir antrenör olup kayaklı koşu branşına sporcular yetiştirmek istiyorum. Kayaklı koşuda Türkiye'yi üst seviyelere taşımak istiyorum."

18 yaşındaki milli sporcu Fatma Yavuz da 5 yıl önce okulda futbol oynarken karar değiştirip kayaklı koşuya başladığını ve sporu çok sevdiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Balkan yarışlarında ikincilik ve üçüncülüğüm var. Yıldızlar Gençlik Olimpiyatı'nda ve Gençler Olimpiyatı'nda da yarıştım. Büyüklerle yarışıyorum. Aynı zamanda 4 Türkiye şampiyonluğum var. Kışın sıfırın altında 35 derecelerde, yazın da çok sıcak havalarda antrenman yapıyoruz. Koronavirüs olduğu için tedbir amaçlı dışarıya çıkamıyoruz. Kol ve ayak çalıştırma amaçlı aletlerimiz var ve biz de onlarla çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah virüs bir an önce biter biz de normal çalışma sistemine geçeriz."

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını evlerinin bahçesine sığdırıyor - Son Dakika Spor
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