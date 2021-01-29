Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika

Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor

29.01.2021 09:39

Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklara rağmen Türkiye'yi temsil edecekleri yarışmalara hazırlanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor

AĞRI - Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklara rağmen Türkiye'yi temsil edecekleri yarışmalara hazırlanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da yarışmalara hazırlanan kayaklı koşu sporcuları, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kette antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Sporcular, hazırlandıkları olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için tüm zorlu koşulları görmezden geliyor.

"Hava şartları ne olursa olsun programımızı aksatmayız"

Hava koşulları ne olursa olsun antrenmanlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Kayak Antrenörü Erhan Dursun, çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini ve birçok ülkeden başarılarla döndüklerini söyleyerek, "Biz antrenmanlarımızı programımıza göre yaparız. Hava şartları ne olursa olsun hiçbir zaman programımızı aksatmayız. Hava şartları eksi 35, eksi 40 olsa bile yine de çıkıyoruz. Sporcularımızı da hava şartlarına göre giydiriyoruz, bu duruma göre alıştırdık. Hava soğuk, hava yağışlı der ve çıkmazsak bu başarıları da elde edemeyiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bu başarılarımızda büyük katkısı var. Araç olsun, gereç olsun, giysi olsun, malzeme olsun bize her türlü imkanları sağlıyorlar. Milli sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Başarılı sporcularımız var. Daha fazla başarılı sporcular yetiştirmeye çalışacağız. Geçen yıl Balkanlar'da birinci ve ikinci oldu yetiştirdiğimiz sporcularımız. 8-9 Ocak'ta Erzurum'da yapılan birinci etap Türkiye Şampiyonasında sporcularımız toplamda 18 tane madalya aldı. 8 tanesi birinci, diğerleri ise ikinci ve üçüncü oldu. Milli takımda yarışan sporcularımız var" ifadelerine yer verdi.

"Öncelikli hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak"

Katıldığı birçok yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Cihan Kartal, Avusturya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonasına katılacağını ve bu nedenle dondurucu soğuklara rağmen antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini söyleyerek, "Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle başladım. 4 yıl boyunca Sporcu Eğitim Merkezinde kaldıktan sonra Milli Takıma seçildim. Daha sonra Avrupa ülkelerine gittim. Balkan ülkelerinde, genelde Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katıldım. Balkan ikinciliği elde ettim. Şu anda 24 Şubat-7 Mart tarihleri arasında Avusturya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Bu yüzden soğuk hava şartlarında, eksi 25-35 derecelerde antrenmanlarımıza devam ediyoruz hiç aksatmadan. Öncelikli hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak. Bu sporu insanlara öneriyorum. Çok güzel, çok zevkli bir spor ama bir o kadar da zor. Eksi 25-35 derecede soğuk havada antrenman yaptığımız için genelde yapmak istemiyorlar ama yine de tavsiye ederim çok güzel bir spor" şeklinde konuştu.

Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor

Türkiye, Milli, Kayak, Ağrı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kayaklı koşu sporcuları dondurucu soğuklarda ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika


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