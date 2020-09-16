NİĞDE Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor - Son Dakika

NİĞDE Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor

Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyorNİĞDE'de koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren kayaklı koşu takımı, pist olmadığı için 5 Şubat Şehir Stadyumu'nun yanındaki trafiğe kapalı caddede yeniden antrenmanlara başladı.

Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor

NİĞDE'de koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren kayaklı koşu takımı, pist olmadığı için 5 Şubat Şehir Stadyumu'nun yanındaki trafiğe kapalı caddede yeniden antrenmanlara başladı. Takımın Antrenörü Muhammet Mustafa İlçin, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 50 kişilik takımla çalıştıklarını söyledi. İlçin ve sporcular, daha verimli çalışmak için 2,5 kilometrelik tesis projesinin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında antrenman yapamayan kayaklı koşucular, çareyi gruplar halinde günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olan yollarda ve 5 Şubat Şehir Stadyumu'nun yanında bulunan asfalt zeminde çalışmakta buldu. 2014 yılından bu yana Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takımlar kayaklı koşu antrenörlüğü yapan Muhammet Mustafa İlçin, "Niğde'de kayak branşında kayaklı koşu ağırlıklı olmak üzere Biatlon ve Alp Disiplini branşları da yapılmaktadır. Kayaklı koşuda imkanları az da olsa diğer alanlarla giderebiliyoruz. Niğde'de şu an yapım aşamasında olan Ketençimen Kayak Merkezi Tesis Projesi sona erdiğinde çalışmalarımız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Kış aylarında Ketençimen'de kar antrenmanlarımızı zor da olsa yapmaya çalışıyoruz. Yazın ise bu açığı tekerlekli kayak antrenmanlarıyla açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekerlekli kayak pistinin olmaması nedeniyle, trafiğe kapalı yollarda ve bulabildikleri boş alanlarda antrenman yapmaya çalıştıklarını kaydeden İlçin, şöyle konuştu:

"Halihazırda bir pistimiz olmadığı için olabildiğince trafiğe kapalı yollarda ve şu an bulunduğumuz yerde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Yine Ketençimen de 2,5 kilometre uzunluğunda bir asfalt pist yapımı söz konusu. Pistimizin ve antrenman alanlarımızın kısıtlı olmasına rağmen milli takımlarda yer almış ve milli takım seviyesinde olan sporcularımız da mevcut. Bunlar zor imkanlarla elde edilen başarılar. Sosyal mesafemizi koruyarak spor yapıyoruz. Yaklaşık 50 sporcumuz var. Tamamını antrenmana almıyoruz. Belirli gruplar halinde sporcularımızla antrenman yapıyoruz. Covid-19 bizi ve ülkemizi çok etkiledi. Kayaklı koşu özellikle güce ve kondisyona dayalı bir branş olduğundan, süreklilik istiyor. Sporcu bir hafta çalışmadığında, toparlanma süreci zor oluyor. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtulur ve antrenmanlarımızı daha verimli yaparız" diye konuştu.

'ZORLUK ÇEKİYORUZ'

Kapalı caddede antrenman yapan 12 yıllık kayak sporcusu ve aynı zamanda milli sporcu olan Hayri Şahin, şunları söyledi:

"12 yıldır bu sporu yapıyorum, yaklaşık 5 yıldır milli takımda görev aldım ve milli sporcuyum. Geçen yıl bir sakatlık geçirdim. Şu an toparlanma sürecindeyim, inşallah toparlayıp yine eski performansıma geri geleceğime inanıyorum. Pandemi, biz sporcuları fiziksel ve mental olarak çok etkiledi. Kayak tesisimizin ve kayak pistimizin olmamasından dolayı çok zorluk çekiyoruz. Bir kayak tesisimiz olsa iyi olurdu. Bu zamana kadar trafiğe kapalı yollarda ve ufak yerlerde yaptığımızdan dolayı tam olarak bir verim alamıyoruz. Bu imkansızlıklara rağmen ilimizde bu sporda derece almış sporcu arkadaşlarımız var. İlimizde bir kayak tesisi olsa hem ülkemiz açısından hem de sporcularımızın yurt dışında derece yapması için çok iyi olur."

NİĞDE Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor

Koronavirüs, Milli, Kayak, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor NİĞDE Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor - Son Dakika Spor

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