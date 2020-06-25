Kayaklı Koşu Teknik Kurulu, çevrim içi toplantı düzenledi - Son Dakika

Kayaklı Koşu Teknik Kurulu, çevrim içi toplantı düzenledi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Kayaklı Koşu Teknik Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Kayaklı Koşu Teknik Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle düzenlendi.

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Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen toplantıya TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Haydar Çetinkaya, Süleyman Yıldırım ve Serkan Taş'ın katıldığı ifade edildi.

Genel sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, sporcuların çalışma şartları, Erzurum ve Bolu'daki olimpik hazırlık merkezlerinin son durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda, salgın sürecinde dikkatli ve titiz çalıştıklarını belirten Ali Oto'nun, yeni dönem planlamalarını da aynı düşünce ile yapacaklarını söylediği aktarıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:05 Kaynak: AA

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