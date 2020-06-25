Kayaklı Koşu Teknik Kurulu, çevrim içi toplantı düzenledi

Toplantıda, salgın sürecinde dikkatli ve titiz çalıştıklarını belirten Ali Oto'nun, yeni dönem planlamalarını da aynı düşünce ile yapacaklarını söylediği aktarıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen toplantıya TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Haydar Çetinkaya , Süleyman Yıldırım ve Serkan Taş'ın katıldığı ifade edildi.

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