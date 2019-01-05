Kayaklı Koşu Uluslararası Fıs Kupası

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmalarının ilk ayağı tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmalarının ilk ayağı tamamlandı.



Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen organizasyona milli takımlarda yer alan 6 kadın ile 9 erkek sporcu katıldı.



Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen klasik teknik yarışmalarda kadınlar 5 kilometre, erkekler ise 10 kilometre koştu.



Erkeklerde Yusuf Emre Fırat, 10 kilometrelik parkuru 28 dakika 58 saniye 10 salisede tamamlayarak birinci olurken, Hamza Dursun 19 dakika 9 saniye 77 saliseyle ikinci, Ömer Ayçiçek 29 dakika 49 saniye 85 saliseyle üçüncü geldi.



Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 18 dakika 28 saniye 36 salisede tamamlayan Özlem Ceren Dursun birinciliği elde etti. Ayşenur Duman 18 dakika 42 saniye 98 saliseyle ikinciliği, Fatma Yavuz 18 dakika 53 saniye 24 saliseyle üçüncülüğü aldı.



Türkiye Kayak Federasyonu Spor Direktörü ve organizasyonun yarışma müdürü Özkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonun uluslararası yarış statüsünde olduğunu belirtti.



Koyuncu, "Yarışmayı özellikle uluslararası takvime aldırdık çünkü bu yıl Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Sporcularımız bu yıl yoğun bir hazırlık çalışması içinde. Türkiye Kayak Federasyonu olarak, sporcularımızı bir uluslararası yarışmada ve standartlarda pistte gerçek anlamda sınayalım, sporcular da kendilerini görsünler istedik. Bu, o amaçla düzenlenmiş bir yarışma." şeklinde konuştu.



Yarışlara katılan sporculara da değinen Koyuncu, şunları söyledi:



"Bu sporcularımız bu sezon için milli takımın gövdesini oluşturacaklar. Burada şu anda kendi güçlerini görüyorlar ve uluslararası sıralamalarını yükseltmek için de puan topluyorlar. Bu yarışmamız iki gün sürecek. Bugün klasik teknik yarışması yapıyoruz. Yarın serbest teknik yarışması yapacağız. Kadın sporcularımız yarın kayaklarla 10 kilometre, erkek sporcularımız ise 15 kilometre koşacak."

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