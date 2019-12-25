Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları - Son Dakika
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Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları başladı.

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Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları başladı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya'dan 45 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

İlk gün final yarışlarında erkeklerde Türk sporculardan Hamza Dursun birinci, Ömer Ayçiçek ikinci ve Yusuf Emre Fırat üçüncü olurken kadınlarda ise Ayşenur Duman birinciliği, Rusya'dan Varvara Prokhorova ikinciliği, Fatma Yavuz üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk kayaklı koşu yarışlarını Erzurum'da yaptıklarını söyledi.

Bu tür yarışların sporculara katkı verdiğini belirten Oto, "Kayağın bel kemiklerinden olan kayaklı koşu, bu tür yarışlarla sporcularımıza ve ülkemize önemli tecrübe ve yarar sağlıyor." dedi.

Oto, söz konusu yarışlarda başarılı olan sporcuların uluslararası müsabakalara katılacağını ifade ederek, "Finallere geldik ve sporcularımız yazın çok çalıştı. Çok iyi puanlar aldılar ve iyi gidiyorlar. Derece alanlar Avrupa'daki yarışlara katılıyor ama bizim hedefimiz dünya kupaları. FIS yarışlarını geçmeden dünya kupası ya da olimpiyatlara katılamıyorsunuz. Onun için rutin programlara uyarak uluslararası yarışlara gideceğiz." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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