Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldı - Son Dakika Spor

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldı

6 saat önce

Başkan Ali Oto: "Kayaklı koşu, bu tür yarışlarla sporcularımıza ve ülkemize önemli tecrübe ve yarar sağlıyor" Turgay İPEK, Erzurum-DHATürkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları 3 ülkeden 45 sporcu katılımıyla Erzurum'da başladı.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  Erzurum'da start aldı, System.String[]

Başkan Ali Oto: "Kayaklı koşu, bu tür yarışlarla sporcularımıza ve ülkemize önemli tecrübe ve yarar sağlıyor"

Turgay İPEK, Erzurum-DHA

Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları  3 ülkeden 45 sporcu katılımıyla Erzurum'da başladı.

Rusya, İran ve Nijerya'dan sporcular dereceye girmek için mücadele ederken ilk gün final yarışlarında erkeklerde Türk sporculardan Hamza Dursun birinci, Ömer Ayçiçek ikinci ve Yusuf Emre Fırat üçüncü oldu. Kadınlarda ise

Ayşenur Duman birinciliği, Rusya'dan Varvara Prokhorova ikinciliği, Fatma Yavuz üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yaptığı açıklamada, "Kayağın bel kemiklerinden olan kayaklı koşu, bu tür yarışlarla sporcularımıza ve ülkemize önemli tecrübe ve yarar sağlıyor. Söz konusu yarışlarda başarılı olan sporcular uluslararası müsabakalara katılacak. Finallere geldik ve sporcularımız yazın çok çalıştı. Çok iyi puanlar aldılar ve iyi gidiyorlar. Derece alanlar Avrupa'daki yarışlara katılıyor ama bizim hedefimiz dünya kupaları. FIS

yarışlarını geçmeden dünya kupası ya da olimpiyatlara katılamıyorsunuz. Onun için rutin programlara uyarak uluslararası yarışlara gideceğiz" dedi.


Türkiye Kayak Federasyonu, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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