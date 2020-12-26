Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı - Son Dakika

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı

26.12.2020 17:05
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonun düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonun düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı.

Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 31 sporcu katılıyor.

Sezonun ilk yarışları olma özelliği taşıyan organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Ömer Ayçiçek 1'inci, Hamza Dursun 2'nci, Abdullah Yılmaz ise 3'üncü oldu.

Kadınlar 5 kilometre klasik yarışlarında ise Ayşenur Duman birincilik, Zozan Malkoç ikincilik, Esra Akpınar ise üçüncülük elde etti.

İlk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi.

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada Alınan tedbirler işe yaradı! Kastamonu'da koronavirüs vakaları yüzde 70 azaldı Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Talat Bulut'tan Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere cevap: Halit öldü ve hikayesi bitti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Fenerbahçe'yi 85-72 yenen Anadolu Efes, ligde yoluna doludizgin devam ediyor Fenerbahçe'yi 85-72 yenen Anadolu Efes, ligde yoluna doludizgin devam ediyor         
17:02
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
"Kente girecek herkese koronavirüs testi yapılacak" haberlerine Kırklareli Valisi Bilgin'den yalanlama         
16:23
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı         
15:28
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı         
15:08
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı         
13:50
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı         
12:31
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Ünlü gurme Vedat Milor, deniz ürünlerindeki tehlikeye dikkat çekti: Midye yemek, pil yemek gibidir Ünlü gurme Vedat Milor, deniz ürünlerindeki tehlikeye dikkat çekti: Midye yemek, pil yemek gibidir         
10:48
Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor         
10:07
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 17:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması Erzurum'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei