Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi - Son Dakika

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi

27.12.2020 16:41
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması tamamlandı.

Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde 31 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde erkekler 10 kilometre serbest stilde Hamza Dursun altın, Ömer Ayçiçek gümüş, Tarık Hamit Aydın Yılmaz ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 5 kilometre serbest stil yarışında ise Ayşenur Duman altın, Fatma Yavuz gümüş, Özlem Ceren Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya, FIS Delegesi Necati Kaplan, teknik kurul üyeleri ve milli takım antrenörleri tarafından verildi.

Kayak Merkezi, Kandilli, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, ligde 13 maçtır kaybetmiyor MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı 5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek         
16:27
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremiyle ilgili açıklama: 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremiyle ilgili açıklama: 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen depremin artçısı         
15:34
Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı Kadın turist, yasağa uymayan eşini görüntüleyen gazeteciye saldırdı         
15:24
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir         
13:47
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti         
11:25
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 16:46:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei