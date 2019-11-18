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Kayaklı koşucular Finlandiya'da FIS puanı için yarıştı

6 saat önce

Kayaklı Koşu Olimpik Havuz takımı sporcuları, sezon hazırlıkları kapsamında Finlandiya'da Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasına katıldı.

Kayaklı koşucular Finlandiya'da FIS puanı için yarıştı, System.String[]

Kayaklı Koşu Olimpik Havuz takımı sporcuları, sezon hazırlıkları kapsamında Finlandiya'da Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasına katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, 1-26 Kasım tarihlerinde Finlandiya'nın Muonio kentinde kamp gerçekleştiren Kayaklı Koşu Milli Takımı, Olos kentinde düzenlenen yarışmada mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve dünya gençler şampiyonu gibi prestijli bir çok sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler 20 yaş altında Yusuf Emre Fırat ile büyüklerde Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek, kadınlarda ise Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun yarıştı.

Ömer Ayçiçek, 95.44 FIS puanı sonrasında dünya kupalarına katılmaya hak kazandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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