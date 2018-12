Kayaklı Koşucular Nemrut'ta Nefes Açıyor

AHMET OKUR - Bitlis 'te kayaklı koşu sporcuları, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı 'nın eteklerinde antrenman yapıyor.Nemrut Dağı'nda sis, kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye 'yi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Celal Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 35 kayaklı koşu sporcusu olduğunu söyledi.Bu sporcularla hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Nemrut Dağı'nda antrenman yaptıklarını anlatan Apak, "Çok sisli bir ortam. Rakım yüksek olduğu için öğrencilere çok büyük faydası var. Ciğer kapasitesi ve çocukların gelişimine büyük katkı sunuyor. Rakımdan dolayı yarışmalara çok daha iyi hazırlanabiliyorlar. Şu an ülke genelinde fazla bir kar yok ama Nemrut'ta 20 santimetreye yakın kar var. Bu güzelliği değerlendiriyoruz." diye konuştu.Apak, sporcuların okul çıkışında malzemelerini alarak dağa gittiklerini ve burada akşama kadar antrenman yaptıklarını ifade etti.Zorlu iklim ve coğrafya koşullarına aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Celal Apak, şunları kaydetti:"Tüm arkadaşlarımız canıgönülden çalışıyor. Bugün de hava çok soğuk ve sisli. Gün oluyor yağmur ve kar yağıyor yine çalışmalarımızı bırakmıyoruz. Her zaman ve her koşulda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yetişen sporcular, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde etti."Sporculardan Ferdi Ertaş ise ağabeyine özenerek başladığı kayaklı koşuyu 10 yıldır yaptığını belirtti.Ferdi Ertaş, Nemrut Dağı'nda yaptıkları çalışmaların kendilerine büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, "Hocalarımız sayesinde buraya kadar ilerledik. Türkiye ve Avrupa derecelerim var. Buranın rakımı yüksek olduğu için çok avantajlıyız. Ciğer kapasitemiz yükseliyor ve daha iyi çalışabiliyoruz. Çok daha rahat nefes alabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.