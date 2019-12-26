Kayaklı Koşuda FIS puanı heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayaklı Koşuda FIS puanı heyecanı - Son Dakika

Kayaklı Koşuda FIS puanı heyecanı

6 saat önce

Erzurum GSİM Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde FIS puanı heyecanı yaşanıyor.

Kayaklı Koşuda FIS puanı heyecanı, System.String[]

Erzurum GSİM Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde FIS puanı heyecanı yaşanıyor. Dört ülkenin sporcuları FIS puanını artırmak için yarışıyor. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcularımız iyi sonuç alıyor, bizde kendilerine destekliyoruz" dedi.


Türkiye Kayak Federasyonu'nun ev sahipliğinde Kandilli GSİM Kayaklı Koşu Tesislerinde Uluslararası Kayaklı Koşu FIS yarışları başladı. Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya ve Nijerya olmak üzere dört ülkeden 45 sporcu FIS puanı almak için yarışıyor. Uluslararası yarışlara 12 bayan 33 erkek sporcu iştirak etti. İlk gün yarışları nefes kesti. Sporcular, Kandilli Kayaklı Koşu Tesisleri'nin zorlu parkurlarını geçerek yarışı ilk sırada bitirmenin mücadelesini verdi.


Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışlarının Kandilli Kayak Merkezi'nde başladığını belirten Kayaklı Koşu Teknik Delegesi Necati Kaplan, Müsabakaların ilk gününde erkekler ve bayanlarda 1.6 sprint serbest teknik yarışı yaptıklarını belirterek, bugün ise erkekler de 10 kilometre, kadınlarda da 5 kilometre klasik teknik yarışlarının gerçekleşeceğini söyledi.


Yarışları Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu ve İl Temsilcisi Taner Döşkaya ile birlikte izleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılan Kayaklı Koşu FIS yarışlarının çok önemli olduğunu belirtti.


Federasyon Başkanı Oto, "FIS puanı kayağın belkemiği, ülkeler için çok önemli. Yarışlar çok iyi geçiyor. Sporcularımız yazın iyi kamp dönemleri geçirdi. İyi puanlar alıyoruz. Geçen hafta Dedeman FIS Cup'ta alt disiplininde iyi sonuçlar aldık. Şimdi de Kayaklı Koşu FIS yarışlarında iyiyiz. Sporcularımız iyi sonuçlar alıyor, bizlerde onları destekliyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.


Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.


Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapılan ilk gün sprint yarışlarında kadınlarda 1. Ayşenur Duman(Türkiye) olurken, Varvara prokhorova (Rusya) 2. Oldu. Fatma Yavuz (Türkiye) üçüncü sırada yer aldı.


Erkeklerde 1. Sırada olimpiyat sporcularımızdan Hamza Dursun yer alırken, Ömer Ayçiçek ikincili elde etti. Bir diğer Türk sporcu Yusuf Emre Fırat ise sprint yarışlarını üçüncü sırada tamamladı. - ERZURUM

Kandilli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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