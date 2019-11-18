Kayaklı koşuda ilk FIS puanları Finlandiya'dan geldi

Kayaklı Koşu Olimpik Havuz ve FIS takımı, elde ettiği dereceler sonrasında olimpiyat yolunda ilk FIS puanlarını elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 - 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik Havuz ve FIS takımı kayaklı çalışma kampı 01-26 Kasım tarihleri arasında Finlandiya Muonio'da gerçekleşiyor. Yeni sezona hazırlanan milli takım sezonun ilk FIS yarışmasına Finlandiya Olos'ta katıldı. Olimpiyat, dünya ve dünya gençler şampiyonu gibi prestijli birçok sporcunun katıldığı yarışmalarda milli sporcuların performansı teknik heyeti sevindirdi. Olos'taki yarışma yeni sezonun en iyi yarışması olarak nitelendirilirken milli sporcu Yusuf Emre Fırat U-20 Gençler kategorisinde klasik stilde 11'inci sırada yer aldı, 2'nci gün serbest stilde ise 10'uncu olarak madalyayı az bir farkla kaçırdı. Milli sporcu Hamza Dursun, büyükler kategorisinde 150 sporcunun katıldığı sprint yarışında 46'ncı oldu. Ömer Ayçiçek ise serbest stil yarışında 44'üncü sırada yer aldı. Kadın sporculardan Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun katıldıkları müsabakalarda kendi derecelerini elde ederek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Milli sporcular elde ettikleri dereceler sonrasında olimpiyat yolunda ilk FIS puanlarını aldı. Milli sporcu Ömer Ayçiçek 95.44 FIS puanı sonrasında dünya kupalarına katılmaya hak kazandı.

Milli takım kampında antrenör olarak Fikret Ören ve Harun Akyol yer alıyor. Her iki teknik adam sporcuların performansından memnun olduklarını belirterek, "Sezonun en iyi yarışına iyi hazırlandık. Eksiklerimizi not aldık şimdi aldığımız dereceler ilerleyen zamanda güzel sonuçlar alacağımızın göstergesi. Bizlere destek veren Federasyon Başkanımız Ali Oto ve herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.