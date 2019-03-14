Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu

Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 sezonu Kayaklı Koşu Ligi zorlu ve uzun soluklu bir yarışma maratonunun ardından Erzurum'da yapılan finallerin ardından sona erdi.

Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu, System.String[]


Türkiye Kayak Federasyonu 2019 sezonu Kayaklı Koşu Ligi zorlu ve uzun soluklu bir yarışma maratonunun ardından Erzurum'da yapılan finallerin ardından sona erdi. Kayaklı Koşu Ligi'nde bu sezon hem iller bazında hem de sporcu sayısı bazında rekor katılım gerçekleşti. 20 ilden yaklaşık 500 sporcu dört ayaktan oluşan Kayaklı Koşu Ligi'nde mücadele etti. Mücadeleler sonrasında Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen finaller sonrasında ligde toplam puana göre Bolu ili Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Bolu'nun ardından Muş Türkiye ikinciliğini, Hakkari ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. 

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayaklı koşuda mücadele eden tüm sporcu, antrenör ve kulüplere teşekkür ederek şunları söyledİ: "Güzel bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayaklı koşuda rekor sporcu katılımları ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir sezon geçirdik. Tüm yarışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca dereceye giren sporcu ve kulüplerimizi tebrik ediyorum"

BİR SEZONDA NELER YAŞANDI?

Ligin açılış yarışmaları Bitlis'te gerçekleşti. Burada yapılan yarışmalarda 500 sporcu Kayaklı Koşu Ligi'ne girebilmek için eleme yarışmalarına katıldı. Bitlis'te yapılan yarışmalardan sonra Bolu'da 1. Etap yarışmaları düzenlendi. Bolu'da 19 ilden 270 sporcu etap yarışmalarına katıldı. Bolu sonrası 2. Etap Yarışmaları Ardahan'da gerçekleşti. Ardahan'da ilk kez düzenlenen yarışmalara 19 ilden 270 sporcu ligin üst sıralarında yer alabilmek için katıldı. Son etap olan Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. 19 ilden 260 sporcunun katılımı ile gerçekleşen final etabı büyük bir çekişmeye sahne oldu. 

(FOTOĞRALI) - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri

Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]