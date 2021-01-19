Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kayak merkezine gelenler, tamamı açık olan pistlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Bazı tatilciler ise karda yürüyüş yapmayı tercih ediyor.