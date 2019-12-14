Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ülkede kayak sezonunu en erken açan merkez olarak ön plana çıkan Palandöken, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler ile aileleri ağırladı.

Kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

Çevre illerdekilerin de tercih ettiği kayak merkezinde, çocukların aileleriyle kızakla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Giresun'dan gelen Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Gençlere erken yaşta kayak yapmaya başlaması tavsiyesinde bulunan Çınar, "Palandöken'de yoğun kalabalık görüyorum. Palandöken, Erzurum'un turizmi açısından çok iyi bir gelir kaynağı ve çok iyi değerlendirilmiş. Herkesin Palandöken'i gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Palandöken, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:27 Kaynak: AA
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