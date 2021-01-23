Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti - Son Dakika

Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti

23.01.2021 16:29

Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti Sömestr tatilinin ilk gününde pistler doldu Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşadı.

Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti

Sömestr tatilinin ilk gününde pistler doldu

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşadı. Otellerde kalan ve turlarla gelen yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayağın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk gününde kayakseverlere ev sahipliği yaptı. Pistler, otellerde kalan ve tur şirketleriyle gelen turistlerle dolarken tatile giren çocuklar da karın keyfini çıkardı. 40 yıldır yurtdışında yaşayan ve ailesini ziyaret için memleketine gelen bir vatandaş, "Bu güzelliklerden yoksun kaldık. Anne, babamızı ziyaret için Kayseri'ye geldim. Gelmişken de Erciyesimizin karını görmek, havasını tenezzül etmek ve bu atmosferden faydalanmak istedim. Bugün cumartesi, müthiş derecede bir turist akını var. Dış ülkelerden turistlerin geldiğini gördüm. Bu şehrim ve ülkem adına gerçekten çok güzel" dedi. Sömestre tatilini geçirmek için Erciyes'e gelen Aden Baltacı ise; "Yeni başladım, ilk kez gondola çıktım, eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Batuhan Erdem ise, pandemi döneminde güzel bir hafta sonu geçirmek için Erciyes'e geldiğini aktararak; "Konya'dan geliyoruz, güzel bir gezi ekibimiz var. Hafta sonları en azından bu pandemi döneminde güzel vakit geçirme olanağı sağlıyor. Çok memnunum, hava şartları da çok müsait. Umarım herkes güzel ve eğlenceli bir kayak yılı geçirir. Konya'ya mesafesinden dolayı sürekli Erciyes'i tercih ediyoruz" diye konuştu.

Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti
Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti
Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti
Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti

Kayak Merkezi, Türkiye, Kayseri, Erciyes, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kayakseverler sömestr tatilinde Erciyes'i tercih etti - Son Dakika


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