Kayakseverler yılın ilk gününde kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, Kars'taki Cıbıltepe ve Hakkari'deki Merga Bütan kayak merkezleri, yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Modern tesisleri, uzun pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak yeri olan Palandöken'de, oteller bölgesi ile halka açık alanlardaki pistlere misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlenen bazı aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Tatilcilerden Savaş Mataracı, AA muhabirine, 2022'nin ilk gününde kayak yaptıklarını söyledi.

Erzurum'un kayak için uygun bir kent olduğunu belirten Mataracı, " Trabzon'dan önceki yıllarda bir iki aile geliyorduk ama bu sefer 35 kişi geldik. Arkadaşlarımız da yukarıda kayıyor. Erzurum mükemmel, yılın ilk gününde burada kayak yapmak muhteşem. Buraya çok yoğun ilgi var. Her şey çok güzel, Erzurum'u soğuk olmasına rağmen çok seviyoruz. Burası Trabzon ve çevre iller için de velinimet." diye konuştu.