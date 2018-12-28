Son Dakika Haberleri: Kayakseverlerin Akın Ettiği Kartepe'de Kar Tatili Fiyatları El Yakıyor

Kayakseverlerin Akın Ettiği Kartepe'de Kar Tatili Fiyatları El Yakıyor

45 dakika önce

Kayakseverlerin akın ettiği Kartepe'de kar tatili fiyatları el yakıyor Hafta içi kayak dahil bir günlük konaklama maliyeti 400 TL olurken, hafta sonu ve tatil günlerinde bu rakam 3'e katlanıyorKOCAELİ - Hafta başından beri etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 120...

Kayakseverlerin akın ettiği Kartepe'de kar tatili fiyatları el yakıyor
Hafta içi kayak dahil bir günlük konaklama maliyeti 400 TL olurken, hafta sonu ve tatil günlerinde bu rakam 3'e katlanıyor

KOCAELİ - Hafta başından beri etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 120 santimetreye ulaşan Kartepe, başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanından kayakseverlerin akınına uğradı. Tek otelin bulunduğu zirvedeki konaklama ücretlerinin yüksekliği nedeniyle tatilciler karın keyfini kısa süreli yaşamak zorunda kalıyor.
Marmara Bölgesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı sonrasında taze karın keyfini çıkartmak isteyen kayak meraklılarının ilk tercihi Kartepe oldu. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Kocaeli'nin bin 800 rakımlı kayak merkezi Kartepe'de pistler kayak sevdalıları ile dolup taştı. İstanbul'dan 2 saatte rahatlıkla ulaşılan Kartepe için Kocaeli merkezden 38 kilometrelik bir mesafe kat etmek gerekiyor. Uludağ ve Kartalkaya'ya göre İstanbul'a daha yakın olduğu için tercih edilen Kartepe'de kayakseverler genellikle 1 gecelik konaklama kullanıyorlar. Tek tesis olması sebebiyle konaklamada fiyat rekabetinin oluşmadığı Kartepe'de günübirlikçiler için de araç giriş ve park ücreti ödemek gerekiyor. Günlük 'ski pass' ücretinin 80 lira olduğu Kartepe'de pistlerin yoğun olduğu dönemde piste gelen yürüyüşçüler ve acemi kayakçılar ise zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor.
Ağırlıklı olarak İstanbul'dan gelenlerin daha çok günübirlik pistleri kullandığı Kartepe'de konaklama ücretlerindeki rekabetsizlik nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler 1 ila 3 günlük konaklama paketlerini tercih ediyor. Kar tatili yapmak isteyen çalışan tatilciler genellikle hafta sonu ve tatil günlerini tercih ederken, hafta içi izin imkanı olanlar veya serbest durumda olanlar ise uygun fiyatlardan yararlanıyor. Kayak pistleri bölgesinde tek otel olması nedeniyle günlük konaklamanın 250-300 TL bandında olduğu Kartepe'de hafta sonu ve yarı yıl tatilinde de konaklama fiyatları 3'e katlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:40 Kaynak: İHA

Kar, Kartepe, Genel
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