KASTAMONU - Kayakseverlerin yeni gözdesi Ilgaz Dağı'ndaki "Yurduntepe" oldu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverlerin beğenisini kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yaptırılan Yurduntepe Kayak Merkezi, geçen yıl ocak ayından itibaren kayakseverlere hizmet sunuyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin birçok noktasından gelen kayakseverlerden ilgi görüyor.

İki etaptan oluşan kayak merkezinde ilk etap 2 bin 187, ikinci etap ise 2 bin 330 metre yükseklikte bulunuyor. Kayakseverler, bu yükseklikten çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yapıyor.

Merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, kayak merkezine ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüklerini anlatan Sönmezışık, "Bu yıl ikinci sezonumuz. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nden, Ankara yoğun olmak üzere halkımızın ilgisinden çok memnunuz. Pandemi tedbirlerine sıkı sıkıya uyarak, halkımızı uyararak eğlenmelerini sağlıyoruz. Ziyaretçilerimiz çok anlayışlı. Ziyaretçilerimiz tedbirlere riayet ediyor." ifadelerini kullandı.

Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliğinin ziyaretçileri büyülediğini dile getiren Sönmezışık, şunları kaydetti:

"Tesisimiz Karadeniz'in en uzun pistine sahip. Ziyaretçilerimiz çam ormanlarının, gökçe ağaçların içinde güzel bir gün geçiriyor. Önümüzdeki hafta da kar bekliyoruz. Kayak sezonunun mart sonu, hatta nisan ortasına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizde kayak sporuyla ilgilenenleri, kayakseverleri nisan ortasına kadar buraya mutlaka bekliyoruz."

Ziyaretçiler kayak merkezinin ortamını beğendi

Tekirdağ'dan kayak yapmak için gelen Murat Daştan da Ilgaz Dağı'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kayak tesisini ve Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini vurgulayan Daştan, "Türkiye'nin farklı kayak merkezlerini gezdik. Buraya da not vermek gerekirse, 10 üzerinden 8 diyebilirim. Gayet başarılı bir kayak merkezi ve pistleri var. Oteller çok güzel. Kayak ortamı çok güzel. Ormanın içinde olmak insana keyif veriyor. Hem kayak yapıp hem de ormanla birlikte temiz havayı insan içine çektiğinde daha keyifli oluyor." diye konuştu.

Emel Altıntaş ise daha önce farklı pistlerde kaydığına dikkati çekerek, "Yurduntepe yapıldıktan sonra sadece buraya geliyorum diyebilirim. Pist çok güzel. Düz olan bir yer vardı, bu yıl çalışma yapılmış ve düzeltilmiş. Pistin uzunluğu ve telesiyejin önünün kapalı olması da çok güzel." dedi.

Cemile Yıldırım da Yurduntepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini dile getirerek, "Ilgaz Dağı doğasıyla birçok kayak merkezinden ayrılıyor. Daha önce diğer kayak merkezlerine de gittik ama burası gerçekten çok güzel olmuş. Çocuklarımız için de uygun. Şartlar çok iyi." diye konuştu.