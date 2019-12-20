Kayakta 11 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayakta 11 madalya - Son Dakika Spor

Kayakta 11 madalya

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası, Erzurum'da tamamlandı.

Kayakta 11 madalya, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası, Erzurum'da tamamlandı.

8 ülkeden 70 sporcunun katılımı ile 4 gün süren müsabakalar sonrasında Türk Milli Takımı sporcuları toplam 11 madalya kazanma başarısı gösterdi. Organizasyonun son gününde Bayanlar Büyük Slalom müsabakaları sonrasında milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu altın, İran'dan Atafeh Ahmadi gümüş, milli takım sporcusu Sıla Kara bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise altın madalyayı milli sporcu Tiriel Luka Abramoviç kazanırken, gümüş madalya İranlı Porya Saveh Shenhaki gitti. Erkeklerde bronz madalyayı ise Yunanistan'dan Asteros Bakas kazandı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Federasyon Başkanvekili Canip Karakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu tarafından verildi.

Ayrıca Özel sporcular Murat - Zeynep Bingül kardeşler organizasyonda pist açıcı olarak görev yaptılar ve madalyalarını babaları Ünal Bingül verdiler.


Türkiye Kayak Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:10 Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
02:10 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 06:24:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayakta 11 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]