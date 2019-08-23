Son Dakika Haberleri: Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'na Avusturyalı antrenör
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Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'na Avusturyalı antrenör

2 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini Milli Takım antrenörlüğü için Avusturyalı Hannes Erich Brenner ile anlaştı.

Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'na Avusturyalı antrenör, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini Milli Takım antrenörlüğü için Avusturyalı Hannes Erich Brenner ile anlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl Avusturya milli takımlarında sporcu olarak yarışan 35 yaşındaki Brenner ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Federasyon Başkanı Ali Oto, Türkiye'de kayağa ilgiyi artırmak için yönetim olarak çalıştıklarını belirtti. Oto, "Branşlarımıza kaliteli ve konusunda tecrübeli isimleri getiriyoruz. Alp disiplininde dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olan Avusturya'dan Hannes Erich Brenner ile sözleşme imzaladık ve kendisi Türkiye'nin başarısı için çalışacak. Camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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