Kayakta Biatlon Antrenör Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Yıldız ve genç sporcu antrenörlerinin Biatlon Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Biatlon Federasyonu, yıldız ve genç sporcu antrenörlerine yönelik 21-24 Eylül tarihlerinde çevrim içi eğitim semineri gerçekleştirecek.
"Zoom" uygulaması üzerinden İngilizce verilecek eğitim tüm antrenörlerin katılımına açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:39 - Kaynak: AA
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