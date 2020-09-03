Kayakta Biatlon Antrenör Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Biatlon Federasyonu, yıldız ve genç sporcu antrenörlerine yönelik 21-24 Eylül tarihlerinde çevrim içi eğitim semineri gerçekleştirecek.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu