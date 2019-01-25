Kayakta Bronz Madalya
1 saat önce
Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Boro Kupası'nda, milli sporcu Tiriel Luka Abramovic bronz madalya kazandı.
Bulgaristan
'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Boro Kupası'nda, milli sporcu Tiriel Luka Abramovic bronz madalya kazandı. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun Borovets Kayak Merkezi
'nde yapılan yarışmada 41,86 FIS puanı ile kürsünün üçüncü basamağına çıktığı bildirildi.
Milli kayakçı Sıla
Kara da Bulgaristan'ın Pamporovo Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti.
Organizasyonun teknik delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih
Kıyıcı, kazandıkları madalyalardan dolayı milli sporcuları kutlayarak, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak uluslararası müsabakalarda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:00 Kaynak: AA
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