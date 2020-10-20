Kayakta milli sporcular FIS kampında
20.10.2020 15:46
Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcuları Ceren Reyhan Yıldırım ve Demirkan Hasırcı, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antrenman kampına katıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcuları Ceren Reyhan Yıldırım ve Demirkan Hasırcı, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antrenman kampına katıldı.
Avusturya Pitztal'da 18 Ekim'de başlayan FIS antrenman kampı, 14 Kasım'da sona erecek. Yeni sezona daha hazır gireceklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Tüm branşlarımızda yurt içi kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı kamplarımızı büyük bir titizlikle organize ediyoruz. Sporcularımız FIS antrenman kampına katılıyorlar, başarılar diliyoruz" diye konuştu.
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