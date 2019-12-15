Kayakta sezonun ilk yarışı Erzurum'da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu 2019-2020 sezonunun ilk resmi organizasyonunu Erzurum'da gerçekleştirecek. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 17-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası müsabakalarına Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden toplam 70 sporcu yer alacak.Sezonun ilk yarışını Erzurum'da düzenlemenin heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Bu organizasyon her yıl Anatolian Kupası adı altında gerçekleşiyordu. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ve federasyon başkanlığı görevini üstlenen sevgili dostum Murat Dedeman adına bu yılki organizasyonu gerçekleştireceğiz. Katılım oldukça iyi durumda. Tam bir uluslararası yarışma olacak. Misafirlerimizi burada ağırlamaktan son derece memnunuz" diye konuştu.