Kayakta Spor A.Ş. Farkı
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, kayak sporunda iddialı. Spor A.Ş. sporcuları lisanslı ve alt yapıda bulunan 50 öğrencisi ile Kayseri birinciliğine hazırlanıyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, kayak sporunda iddialı. Spor A.Ş. sporcuları lisanslı ve alt yapıda bulunan 50 öğrencisi ile Kayseri birinciliğine hazırlanıyor.
Spor A.Ş. bünyesindeki kayakçılar antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp sporcuları 7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 'Kayseri İl Birinciliği' yarışmalarına; slalom, büyük slalom ve kapı antrenmanlarıyla hazırlanıyor. Kayak kulübü antrenmanlarını ziyaret ederek sporcularla görüşen Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporculara yeni sezonda başarılar dileyerek; "Şehrimizde düzenlenecek olan il birinciliği yarışmasına katılacak olan sporcularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyoruz. Geleceğin sporcularının yetişmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak azami gayret gösteriyoruz" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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