Kayakta Üçüncülük
1 saat önce
Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışması'nda kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Milli kayakçı Sıla
Kara, Bulgaristan
'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışması'nda kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, Pamporovo'da Alp disiplininde organize edilen yarışlarda başarılı bir performans sergileyerek üçüncü oldu.
FIS Yarışması yarın sona erecek. Türk Milli Takımı
, Pamporovo'dan sonra 24-25 Ocak tarihlerinde Bulgaristan'ın bir başka kayak alanı Borovest'teki yarışmaya katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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