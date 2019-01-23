Son Dakika Haberleri: Kayakta Üçüncülük

Kayakta Üçüncülük

1 saat önce

Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışması'nda kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

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Milli kayakçı Sıla Kara, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışması'nda kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, Pamporovo'da Alp disiplininde organize edilen yarışlarda başarılı bir performans sergileyerek üçüncü oldu.

FIS Yarışması yarın sona erecek.

Türk Milli Takımı, Pamporovo'dan sonra 24-25 Ocak tarihlerinde Bulgaristan'ın bir başka kayak alanı Borovest'teki yarışmaya katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Sıla, Bulgaristan, Spor
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