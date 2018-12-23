Son Dakika Haberleri: Kayalar Köyünde Koparak Köye Doğru Yuvarlanan Kayalar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Kayalar Köyünde Koparak Köye Doğru Yuvarlanan Kayalar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

3 saat önce

Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar vatandaşları tedirgin ediyorBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar vatandaşları tedirgin ediyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar, vatandaşları tedirgin ediyor.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde tepeden koparak aşağı yuvarlanan kayalar, vatandaşları tedirgin ediyor. Köyde en son geçtiğimiz günlerde yuvarlanan kaya parçasının çarptığı elektrik direğine zarar verdiğini belirten köylüler, sürekli tehlikeyle karşı karşıya olduklarını ve yetkililerden yardım istediklerini ifade etti.
Özellikle fırtınalı günlerde bu durumla sıklıkla karşılaştıklarını anlatan Köy Muhtarı Osman Çelik, "Daha önce de başvurumuzu yapmıştık. Yetkililer gelip rapor tuttular. Köyün tahliye edilmesini ya da istinat duvarı yapılmasını bekliyorduk ancak 3-4 yıldır değişen bir şey olmadı. Üç gün öncede bir taş yuvarlandı ve elektrik direğimize çarptı. Bir eve denk gelseydi neler olacağı belli değildi" dedi.
Vatandaşlardan Hasan Güzel, köye doğru irili ufaklı kayaların yuvarlandığını anlatarak, "Geçen gün gelen kaya neredeyse okul servisine çarpacaktı. Tek tesellimiz bunun direğe çarpması" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, Genel
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