Kayalar, Meclis Üyesi Adaylarıyla Sahaya İndi

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, partisinin Meclis üyesi adaylarıyla ilk toplantısını yaptı. 25 sandalyeli Menderes Belediye Meclisi'nde en az 16 üyeyle çoğunluğu oluşturacaklarına inandığını belirten Kayalar, "El ele, omuz omuza mücadele ederek 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkacağız. Son beş yılda, büyük hasara yol açan bu anlayıştan Menderesimizi kurtarmak, boynumuzun borcudur" dedi.

Herkese dokunacağız

Bu hedefe ulaşabilmek için tüm partililerin, Meclis üyesi adaylarının geceli gündüzlü çalışması gerektiğinin altını çizen Mustafa Kayalar, şu açıklamalarda bulundu: "Menderesliler, tüm umutlarını bize bağlamış durumda. Halkın tek isteği, şu andaki belediye yönetiminden kurtulmaktır. Bu hedef doğrultusunda herkes üzerine düşeni, fazlasıyla yapacak. Hiç kimse için 'Bu bize oy vermez' demeyeceğiz, herkese kendimizi anlatacağız."

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, Meclis üyesi adaylarından, partili olan olmayan tüm seçmenlere dokunmalarını istedi. Kayalar, gerekli görevlendirmelerin yapıldığını, bugünden itibaren tam takım halinde sahada olacaklarını sözlerine ekledi.