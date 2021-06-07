Üye Girişi
Kayalar oyularak yapılan "Yukarı Biligan Mağaraları" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Kayalar oyularak yapılan "Yukarı Biligan Mağaraları" ziyaretçilerini bekliyor

07.06.2021 11:07

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı eteklilerinde yer alan köyün yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve yapısı dolayısıyla Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacalarıyla benzerlikler gösteren Yukarı Biligan Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı eteklilerinde yer alan köyün yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve yapısı dolayısıyla Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacalarıyla benzerlikler gösteren Yukarı Biligan Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor.

İl merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin ilçesi, halk arasında şifalı su olarak bilinen kaplıcaları, kilometrelerce uzunluktaki kanyonu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Meya Antik Kenti ve çevresinde oluşan peribacalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve doğal zenginliklerin bulunduğu ilçede Tendürek Dağı eteklerindeki Yukarı Dalören köyünde bulunan ve halk arasında "Yukarı Biligan Mağaraları" olarak bilinen mağaralar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Köyün hemen arka tarafında bulunan dağın güney yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve içerisinde tandır ile yaşam alanları bulunan mağaralar, bölgede az sayıda insan tarafından biliniyor.

Geçmişte 1992 yılına kadar köylülerin hayvanları için barınma alanı olarak kullandığı mağaralar, yapısal özellikleri açısından tarihte barınma, güvenlik ve savunma anlamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacalarıyla büyüleyen Günbuldu köyündeki Meya Antik Kenti ile benzerlik gösteriyor.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, dışarıdan çok sayıda girişi olan ve peribacalarını andıran görüntüsüyle keşfedilmeyi bekleyen mağaraları ziyaret ederek, köylülerden bilgi aldı.

Kaymakam Balcı, ziyaret sonrası AA muhabirine, mağaraların içerisinin oldukça geniş olduğunu ve ulaşım kolaylığı bulunduğunu söyledi.

"Buranın keşfedilmesi gerekir"

Mağaraların içerisinde çeşitli işaretlerin de bulunduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Buranın keşfedilmesi gerekir. Yukarı Dalören köyünde oturan vatandaşlarımız 1992 yılına kadar burayı hayvanların yaşam alanı olarak kullanmış. Burası çok ilginç bir coğrafya ve Tendürek Dağı'nın volkanından kopup gelen bir dağdır. Bölgede yaşayanlar burayı oyup yaşam alanı haline getirmişler. Burası Kürtçe olarak Yukarı Biligan anlamında 'Biligana Jore' diye geçiyor. Diyadin çok ilginç coğrafi ve kültürel özelliklere sahip bir yer. Bir yanda kaplıcalarımız ve termal suyumuz, öbür tarafta Murat Kanyonu ve Biligan Mağaraları ile tüm turistleri buraya davet ediyoruz. Burası Meya Mağaraları'nı tamamlayan bir yer. Meya Mağaraları çok daha önceki dönemlerde yaşayanların kullandığı bir yerdir, Biligan Mağaraları ise 1992 yılına kadar vatandaşlarca kullanıldı."

"Vatandaşlarımız gelip burayı ziyaret etsin"

Köy muhtarı Kadir Özden ise mağaraların köye ayrı bir güzellik kattığını ve bu tarihi mirasın daha fazla insan tarafından bilinmesi gerektiğini anlattı.

Mağaralarda bulunan tandır ve çeşitli izlerin burada geçmişte insanların yaşadığını gözler önüne serdiğini ifade eden Özden, "Vatandaşlarımızın gelip burayı ziyaret etmelerini istiyoruz. Burası tamamen tarih kokan bir yer. Mağaralar eskiden insanların burada ne şartlarda ve zorluklarla yaşadıklarını anlatıyor." diye konuştu.

Köyde yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Taştan da eskiden hayvanların mağarada kaldığını ve o dönem bölgenin manzarasının daha güzel olduğunu dile getirdi.

Kayalar oyularak yapılan Yukarı Biligan Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
Kayalar oyularak yapılan Yukarı Biligan Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
Kayalar oyularak yapılan Yukarı Biligan Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
Kayalar oyularak yapılan Yukarı Biligan Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
Kayalar oyularak yapılan Yukarı Biligan Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor

Tendürek Dağı, Diyadin, Balcı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayalar oyularak yapılan 'Yukarı Biligan Mağaraları' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi         
23:22
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu         
22:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalar oyularak yapılan "Yukarı Biligan Mağaraları" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement