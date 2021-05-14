KAYALARA ÇARPAN YATTAKİ 6 KİŞİYİ BALIKÇILAR KURTARDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kayalara çarpıp, su alan lüks yattaki, 6 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan Marmaris'e seyir halindeki içinde 4'ü yolcu 6 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki 'Çaypo' isimli lüks yat, bugün saat 06.00 sıralarında, Datça Yarımadası Knidos Burnu civarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarptı. Hasar gören ve su alarak, yarısına kadar batan motor yatın yardımına, şans eseri bölgede avlanan balıkçılar yetişti. Balıkçılar, su alan teknenin kaptan ve 1 mürettebatı ile 4 yolcusunu kendi teknelerine alarak kurtardı. Trol teknesine yedekledikleri yatı, Palamutbükü sahiline kadar çekerek getiren balıkçılar, daha sonra avlanmak üzere tekrar bölgeye döndü. Sahil Güvenlik ekipleri, kayalıklar çarparak hasar gören tekneyle ilgili soruşturmüa başlattı.