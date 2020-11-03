Kayaların arasına sıkışan keçiyi ekipler kurtardı - Son Dakika

Adıyaman'da iki kayanın arasında sıkışan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Kırsalda otlayan Ali Rıza Doymaz'a ait bir keçi kayalıkta sıkıştı. İki kaya arasında sıkışan keçiyi köylüler kurtarmak istedi ancak kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri keçiyi sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. - ADIYAMAN
- Kaynak: İHA
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