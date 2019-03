Kayaların Gözeneklerine Hapsolmuş Petrolü Artık Üretebileceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Temaslarda bulunmak amacıyla Siirt'e gelen Bakan Dönmez, bir düğün salonunda kentin kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Siirt'in kardeşliğin şehri olduğunu anlatarak, bu güzide topraklara hizmet etmekten hiç geri durmadıklarını söyledi.



Trakya'daki doğal gaz rezervi



Petrol ve doğal gaz aramacılığında uzun süredir önemli bir atak içinde olduklarını vurgulayan Dönmez, geçen ay Trakya'da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettiklerini, 3 milyar metreküp rezerve sahip sahaların 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağını ve cari açığın kapanmasına 5 milyar lira katkı sunacağını bildirdi.



Akdeniz'de derin deniz ve sığ deniz sondajlarının sürdürüldüğünü aktaran Dönmez, geçen yıl karada 70 kuyunun sondajını yaptıklarını, bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Gayretlerimizin meyvelerini de alıyoruz"



Siirt'e 25 kilometre uzaklıkta petrol keşfi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dönmez, "Sahada üretilebilir toplam rezerv 2 milyon varil civarında.

Bu gayretlerimizin meyvelerini de alıyoruz hamd olsun." ifadelerini kullandı.



Türkiye Petrollerinin 2018 yılında 40,3 milyon varil petrol ve gaz üretimiyle tarihinin en yüksek üretim seviyesini yakaladığına dikkati çeken Dönmez, buna yaklaşık 15,5 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv eklediklerini bildirdi.



Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dönmez, "Varsa bulacağız. Gayret bizden takdir Allah'tan. Sahada bu işe inanan, gönlünü koyan, kendini bu işe adayan güzel bir ekip var. İnşallah sonuçlarının da hayırla noktalanacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrol



Bugün ilklerle dolu üç sahayla ilgili yeni keşifleri paylaşmanın mutluluğu ve gururu içinde olduklarını aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Bu ne demek? Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz. İlk kez denediğimiz bu operasyonda yüksek basınca rağmen üretimi gerçekleştirdik. 3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak.

Sahada bulduğumuz (45 API gravite değerine sahip) petrol kalite bakımından da dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5,26 milyon varillik yerinde rezervi hızla ülke ekonomisine kazandıracağız.

Buradan elde edeceğimiz bilgi ve tecrübe diğer sahalarımız için de önemli bir know-how sağlayacak bizlere. Mermer-1 sahası bizim öncü sahamız olacak. Hedefimiz 50 kuyuda daha çatlatma."



"Yeni teknolojilerle üretim miktarımızı daha da artıracağız"



Yeni keşif yapılan bir diğer kuyunun da Diyarbakır'daki Hançerli-5 olduğunu bildiren Dönmez, Hançerli'de yeni açılan kuyuyla mevcut günlük üretimi 9 kat artırarak 910 varilin üzerine çıkardıklarını anlattı.



Dönmez, şöyle konuştu:



"37 API gravite değerindeki yüksek kalitede petrole sahip sahamız yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesi ile ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak. Kuyumuz bölge üretim ortalamasının üzerinde bir üretim yapıyor. İnşallah yeni teknolojilerle üretim miktarımızı daha da artıracağız. Bölgede yeni kuyu açma ve üretim artırma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu rakamın üstünde bir günlük üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Gelelim şimdi Siirt'teki güzel haberlerimize. Siirt'te geçen ay Demirkuyu-1 sahamıza 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık, Demirkuyu-1 sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibariyle 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah 1000 varile çıkaracağız. Arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasaya değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor. Bu üç projemizin bizim için çok özel ve farklı bir yönü de var. Bu kuyularımız kadın yönetici ve mühendislerimizin gayretleri ve liderlikleriyle keşfedildi."



Kadın yönetici ve mühendislere tebrik



Geçen hafta Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde enerjinin güçlü kadınlarının başarı hikayelerine hep birlikte şahit olduklarını anımsatan Dönmez, kadınların emek, cesaret ve azimleriyle yazdıkları bu hikayelerin her biriyle gururlandıklarını dile getirdi.



Türkiye Petrolleri'nin kadın çalışanlarının başarılarıyla hep birlikte gururlandıklarını, mutluluk duyduklarını belirten Dönmez, enerjide kadın erkek ayrımına dair zihinlere yerleşen bu yanlış algıların ne kadar peşin hükümlü, yanlış ve önyargılı olduğunu bugün bir kere daha gördüklerine işaret etti.



Başta kadın yönetici ve mühendisler olmak üzere bu güzel işlere imza atan herkesi tebrik eden Dönmez, bugün vesilesiyle de Türkiye'nin ilk kadın petrol mühendisi Halide Ural Türktan ve Türkiye'nin ilk kadın petrol jeoloğu Mehlika Taşman'ı da saygı ve rahmetle andığını aktardı.



Her bir kaynağın çok önemli olduğunu dile getiren Dönmez, "Büyük küçük, az çok demeden yer altındaki her bir kaynağı milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Büyük ve güçlü Türkiye ideali enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle yakından ilintili. Biz bu nedenle yola 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' diyerek yola çıktık. Bu uğurda bizlere yol arkadaşlığı yapan, bu işe gönlünü koyan bütün mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.



"Bölge ekonomisi ile birlikte Türkiye büyüyecek"



Bölgenin böyle güzel haberlerle gündeme gelmesini istediklerini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:



"İnsanımızı sindirmek, korkutmak, içine kapatmak istediler. Bugün geldiğimiz noktada hamd olsun terörün izleri teker teker siliniyor. Biz bir, beraber oldukça, tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet dedikçe, Allah'ın izniyle hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak.

Bugüne kadar hayata geçirilen her bir yatırım, demokrasinin gelişmesi için atılan her bir adım, bölge halkının ve nihayetinde bütün Türkiye'nin huzuru, güvenliği, mutluluğu ve refahı içindir. Bölgenin doğal kaynaklarını bölge ve ülke ekonomisine hızla kazandıracağız inşallah. Her bir yatırımla bölge ekonomisi büyüyecek, bölge ekonomisi ile birlikte Türkiye büyüyecek.

Bizim tek bir derdimiz, tek bir gayemiz var. O da ülkemizin bugününü dünden, yarınlarını da bugünden daha mamur kılmak. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak. Muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak.

Bismillah diyerek hep birlikte güzel bir işe başladık bugün. Gece gündüz demeden burada mesai harcayan kardeşlerime de kolaylıklar diliyorum. İnşallah onların gayretleriyle, emekleriyle büyüyen ve gelişen Türkiye'ye bakanlık olarak en güçlü desteği vereceğiz."

