Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

29.03.2022 12:40
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 gündür mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 gündür mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Öldüdeniz Mahallesi'ndeki kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlatılmak için ahırdan çıkartılan keçilerden biri kayboldu. Keçilerin sahibi kaybolan hayvanı günlerce aradı. 6 gün sonra keçisinin kayalık alanda mahsur kaldığını fark eden şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen AKUT Fethiye ekibi keçiyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda mahsur kalan keçi kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan keçi sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Arama Kurtarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika


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