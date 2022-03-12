Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

12.03.2022 12:38
Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 keçiyi Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 keçiyi Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir çoban, sürüsündeki kayıp 3 keçiyi ararken, keçilerin kayalık alanda mahsur kaldığını fark etti. Keçilerini kendi çabaları ile kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kuşadası AKUT ekibi, keçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Uzun süren çalışmalar neticesinde keçiler ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı
Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı
Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

YORUMLAR
500
Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM'de Erzurum'un kurtuluş yıldönümünde konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM'de Erzurum'un kurtuluş yıldönümünde konuştu

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement