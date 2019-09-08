Kayalık araziyi tonlarca toprakla ceviz bahçesine çevirdiler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 63 yaşındaki Recep Çimen, babasından miras kalan taş ve kayalarla kaplı 18 bin metrekarelik araziyi aile bireylerinin de desteğiyle tonlarca toprakla doldurarak ceviz bahçesine çevirdi.

Recep Çimen, 2003 yılında emekli olduktan sonra babasından miras kalan taş ve kayalarla kaplı araziyi tarıma elverişli hale getirmek için 6 yıl önce kollarını sıvadı.

Çimen'in bu düşüncesini paylaşmasının ardından kardeşi ve diğer aile bireylerinin de desteğiyle arazideki taş ve kaya parçalar temizlendi.

Temizlik çalışmasının ardından iş makineleriyle araziye 316 kuyu açıldı.

İlçeye bağlı Kızıltepe mevkisi ile Zonguldak kara yolundan kamyonlarla tonlarca toprak taşınan atıl durumdaki araziye ceviz ağacı dikildi.

"Atıl araziyi ürün ekmeye hazır tarlaya dönüştürdük"

Recep Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce atıl durumdaki araziyi değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.

Ailece seferber olarak araziyi temizlediklerini ve toprakla buluşturduklarını anlatan Çimen, "Önce arazideki taşları ve küçük kaya parçalarını temizledik, ardından iş makineleriyle 316 derin kuyu açtık ve Kızıltepe'den Zonguldak kara yolundan tarlamıza 200 kamyon, yani 4 bin ton civarında toprak taşıdık. Açtığımız 316 kuyuyu toprakla doldurarak 18 bin metrekarelik atıl araziyi ürün ekmeye hazır tarlaya dönüştürdük. Toprağın araziyle bütünleşmesinin ardından tarlanın 13 bin metrekaresine ceviz diktik ve Alaplı Çayı'ndan da sondajlama yapmak suretiyle su ihtiyacını karşıladık." diye konuştu.

Çimen, bahçelerinden bu yıl ürün almaya başladıklarını dile getirerek, "Tarlamız bu yıl ilk defa ciddi anlamda ürün vermeye başlayacak. Tarlaya dönüştürdüğümüz bu alana 450 ceviz ağacı diktik 5 yıl önce. Tarlamız, ilk defa geçen yıl az da olsa ürün verdi. Bu yıl verim biraz daha artacak. Yaklaşık 1,5 ton ürün bekliyoruz. Tabii tarlamızı rehabilite etme ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl 10 ton ceviz toplamayı planlıyoruz. Ceviz, ithalatını yaptığımız değerli bir ürün. Bu miktarda bir üretimi, sanıyorum bu bölgede ilk kez biz yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Köylümüz her arazisini ceviz bahçesine dönüştürebilir"

Girişimleriyle ilçenin en temel geçim kaynağı olan fındığa alternatif bir ürünün yetiştiriciliğine de öncülük yaptıklarını kaydeden Çimen, şunları anlattı:

"Bölgemizin en temel geçim kaynağı olan fındık, istikrarsız fiyatıyla ve verimin gittikçe düşmesiyle artık cazibeli bir ürün olmaktan çıkmaya başladı. Fındığa alternatif olarak ceviz yetiştiriciliğini tüm üreticilere tavsiye ediyorum. Biz, kayalık bir araziyi 18 bin metrekarelik ceviz tarlasına dönüştürmeyi başardık. Uzun yıllarımızı aldı ama emeğimize değdi. Biz bu tarlada ceviz yetiştiriciliği yapabiliyorsak, çok daha verimli arazilere sahip olan köylümüz her arazisini ceviz tarlasına dönüştürebilir."

Çimen, ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla hem ceviz ihtiyacının karşılanacağına hem de ithalatın en aza indirgeneceğine işaret ederek, kendilerini de ceviz dikim alanlarını daha da yaygınlaştırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.