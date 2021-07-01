ANTALYA KAYALIK BÖLGEDE MAHSUR KALAN KEÇİ VE YAVRUSU 10 GÜN SONRA KURTARILDI - Son Dakika

ANTALYA'da, sarp kayalık bölgedeki ayrı noktalarda 10 gün boyunca mahsur kalan keçi ve yavrusu, 40 metre yükseğe tırmanan ekip tarafından iple erişim teknikleri kullanılarak kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi Sarpkaya bölgesinde, Ercan Özkan'a ait keçi ve yavrusu, 10 gün önce çıktıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Özkan, keçilerinin kurtarılması için yardım isteyince bölgeye İHH insani arama- kurtarma ekibi yönlendirildi. Harekete geçen İHH ekibi, keçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipten Ali Uygur ve Mevlüt Koç, keçilerin Sarpkaya bölgesinde olduğunu belirledi. 40 metrelik yüksekliğe tırmanan ikili, iple erişim tekniklerini kullanarak, önce keçiyi sonra da başka noktada bulunan yavrusunu kurtardı. Yavru keçi hemen annenin yanına gelip, emmeye başladı.

İHH Başkanı Ali Uyar, Ercan Özkan'ın bizi arayarak durumu haber vermesinden sonra Sarpkaya bölgesinde ayrı yerlerde mahsur kalan anne keçi ve yavrusunu kurtardık dedi.

Keçilerine kavuşan Ercan Özkan da 10 gündür mahsur kalan keçilerimi kurtardıkları için İHH ekibine teşekkür ediyorum diye konuştu.